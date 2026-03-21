El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol no da respiro. Luego del puntapié inicial de este viernes, donde Trinidad aplastó 4-0 a Carpintería en "El Templo" (con un doblete de Federico Cabaña y tantos de Santiago Álvarez y Joel Sosa), la séptima jornada continúa este sábado con una cartelera que promete paralizar a la provincia.

El plato fuerte en el Oeste

Todas las miradas estarán puestas en el gran clásico departamental entre Marquesado y Sportivo Rivadavia. No es un cruce más: ambos llegan prendidos en la lucha de arriba, protagonizando un duelo directo por la punta y la posición de escoltas que podría definir el rumbo del certamen.

Lucha en lo más alto

La acción sabatina también tendrá otros focos de alta tensión para la tabla de posiciones: San Lorenzo de Ullum vs. Unión: El "Cuervo" busca hacerse fuerte en su casa ante un Azul que necesita sumar. Atenas se mide con Peñarol en un choque de estilos en Pocito entre el Mirasol y el Bohemio.

Por otra parte, Colón Junior, escolta, enfrenta a Alianza en su cancha. El encuentro promete un cruce de buen fútbol, con la necesidad de los lechuzos de ganar y de los Merengues de sumar para alcanzar la cima.

Más acción en las canchas

La jornada se completa con duelos fundamentales para salir del fondo y prenderse en la pelea: López Peláez buscará los tres puntos ante Sarmiento, mientras que Minero se medirá frente a Villa Ibáñez. Además, Sportivo 9 de Julio visitará a Juventud Zondina.

El cierre del domingo

La fecha 7 bajará la persiana mañana domingo con un solo encuentro, pero de gran relevancia: el enfrentamiento entre Defensores de Argentinos y Sportivo Desamparados, donde el Víbora buscará ratificar su chapa de candidato.

Con el triunfo de Trinidad ya en los libros, este sábado el fútbol sanjuanino define quién manda en el Apertura 2026.

Los primeros puestos de la tabla

1.Unión 15

2.Atenas 15

3.Colón Junior 14

4.Desamparados 14

5.San Lorenzo 12

6.Minero 11

7.9 de Julio 11

8.Marquesado 10

9.López Peláez 10

10.Def. Argentinos 10