En una nueva edición del programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV, la terapeuta holística Anabel Alé acercó al público a un universo de prácticas cada vez más consultadas: las terapias alternativas. Constelaciones familiares, registros akáshicos y limpiezas energéticas fueron los ejes de una charla que buscó derribar prejuicios y explicar, de manera sencilla, cómo estas herramientas pueden contribuir al equilibrio emocional.

“Nos visita la terapeuta holística, Anabel Alé”, fue la presentación que dio paso a un diálogo profundo sobre formas distintas de abordar el malestar cotidiano. Lejos de reemplazar tratamientos médicos o psicológicos, estas terapias se proponen como un complemento para quienes buscan respuestas desde otra perspectiva.

Según explicó Alé, muchas de estas prácticas apuntan a identificar patrones que se repiten en la vida de las personas y que, muchas veces, operan de manera inconsciente. “Tenemos información que se repite constantemente y a través de las constelaciones podemos hacerla más consciente y cambiarla”, señaló.

Constelaciones familiares: comprender para sanar

Uno de los pilares de las terapias que promueve Alé son las constelaciones familiares, una metodología que permite observar conflictos personales desde una mirada sistémica. “Es un método conciliador que nos va a ayudar a sacar esa información del inconsciente para llevarla al consciente y poder ordenarla y sanarla”, explicó.

La terapeuta aseguró que este tipo de abordaje puede aplicarse a múltiples situaciones: problemas económicos, vínculos afectivos, bloqueos personales o decisiones difíciles. “Para saber si tenés que constelar, tenés que ver qué es lo que te quita el sueño”, afirmó.

El proceso comienza con una entrevista inicial en la que se identifican los temas a trabajar. Luego, mediante herramientas específicas, se accede a lo que la especialista denomina “palabras gatillo”, que permiten abrir el camino hacia el conflicto de fondo. “Ahí el inconsciente comienza a hablar y nos muestra dónde hay que trabajar”, detalló.

Alé también destacó que, si bien puede haber cambios desde la primera sesión, la constancia es clave. “Es como ir al gimnasio: si voy una sola vez me siento bien, pero si sostengo el proceso, veo resultados”, comparó.

Registros akáshicos y limpiezas energéticas

Otra de las terapias abordadas fueron los registros akáshicos, definidos por la entrevistada como un espacio simbólico donde se almacena información del alma. “El registro contiene memorias de esta vida y vidas anteriores, en caso de que creas en ellas, donde hay información que te va a ayudar a avanzar”, explicó.

A través de una sesión guiada, la persona puede acceder a mensajes que, según Alé, pueden aportar claridad o दिशा en momentos de incertidumbre. “Los registros van a ayudarte a encontrar ese mensaje que necesitás para avanzar”, sostuvo.

En ese sentido, también mencionó que durante estas prácticas pueden surgir emociones profundas o recuerdos vinculados a experiencias pasadas. “Suelen aparecer traumas, depresiones o situaciones que necesitan ser trabajadas”, agregó.

Por otro lado, la limpieza energética se presenta como una herramienta para desbloquear sensaciones de estancamiento o malestar general. “Somos energía, y cuando algo no fluye, empiezan a pasar cosas: te sentís cansada, aparecen trabas o situaciones que no te dejan avanzar”, explicó.

Este tipo de práctica busca armonizar tanto a la persona como a su entorno. “Las limpiezas energéticas modifican más rápido esa energía, ayudan a abrir el camino”, afirmó.

Escuchar el cuerpo y pedir ayuda

A lo largo de la entrevista, Alé hizo hincapié en la importancia de la escucha interna como punto de partida para cualquier proceso de bienestar. “El mensaje es que nos escuchemos, que seamos fieles a nosotros mismos. Ahí está la respuesta de todo”, expresó.

También remarcó que pedir ayuda no debe verse como una debilidad, sino como una herramienta para el crecimiento personal. “A veces necesitamos asistencia, y poder pedirla es lo primordial para hacer un cambio”, concluyó.

Las terapias holísticas continúan ganando espacio entre quienes buscan alternativas para mejorar su calidad de vida. En ese camino, propuestas como las de Anabel Alé invitan a explorar nuevas formas de conectar con uno mismo y encontrar equilibrio en medio de las exigencias diarias.