La Policía de San Juan, a través del Departamento Drogas Ilegales (D-5), asestó un importante golpe al narcomenudeo en el departamento Chimbas. El operativo, centrado en el Barrio Los Toneles, culminó con el secuestro de una cantidad significativa de estupefacientes y la detención de tres personas vinculadas a la comercialización.

Fuentes policiales informaron que el allanamiento fue el resultado de una investigación exhaustiva que se extendió por varios meses. Debido a la peligrosidad de la zona y la complejidad del objetivo, el personal de Drogas Ilegales contó con la colaboración estratégica del grupo GERAS y la Guardia de Infantería, quienes aseguraron el perímetro mientras se realizaban las requisas.

Durante el registro de las viviendas señaladas, los efectivos lograron incautar un cargamento variado que evidencia la actividad ilícita en el lugar: 720 gramos de cocaína compactada, 60 envoltorios de cocaína listos para su distribución, más de 100 cigarrillos de marihuana (armados), 4 plantas de marihuana y 2 balanzas de precisión y teléfonos celulares. Además, cerca de $400.000 en efectivo, presuntamente provenientes de la venta de sustancias.

Como resultado del procedimiento, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron trasladados a sede policial. Los tres implicados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, bajo la supervisión del Dr. Francisco Maldonado, quien lleva adelante la causa por infracción a la Ley 23.737.