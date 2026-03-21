La alta profesionalización y el equipamiento de vanguardia con el que cuenta la Policía de San Juan traspasaron las fronteras provinciales para resolver un complejo caso judicial. Peritos del Registro Único de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA) de nuestra provincia fueron una pieza determinante para identificar una camioneta robada en Mendoza, cuya numeración había sido hábilmente adulterada.

Un pedido de auxilio técnico

La investigación se centró en una camioneta Ford Ranger Raptor de dudosa procedencia. La Fiscalía de Instrucción N°39 de Mendoza no había logrado recuperar las numeraciones suprimidas mediante pericias químicas convencionales, lo que motivó un pedido especial de colaboración al equipo especializado de San Juan.

Ante la complejidad, una comisión del RUPVAA, integrada por su director, Eduardo Licciardi, y los sargentos Lucas Carrión, Vanesa Tello y Pedro Sombra, se trasladó a la provincia vecina para realizar peritajes mecánicos, químicos y, fundamentalmente, electrónicos.

Tecnología sanjuanina de punta

Gracias a un protocolo de identificación electrónica avalado en 2025, los peritos locales accedieron a los módulos internos del vehículo. Esta "autopsia digital" permitió extraer la numeración original de motor y chasis, confirmando que el rodado tenía un pedido de secuestro por robo desde noviembre de 2023.

Referentes en la región

"Esta intervención representa un hecho de gran importancia para San Juan, ya que una fiscalía de otra provincia requirió nuestra colaboración técnica", destacó el perito certificado Lucas Carrión. Según explicó, este resultado pone de manifiesto el nivel de capacitación del personal y la tecnología que hoy posiciona a la planta verificadora sanjuanina como un referente regional.

El éxito del procedimiento no solo permitió devolver el vehículo a sus registros originales, sino que aportó pruebas científicas irrefutables para la causa judicial en curso, reforzando el trabajo articulado entre las provincias para combatir el delito automotor.