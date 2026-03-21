El ambiente de la música argentina se vio sacudido este sábado por una noticia desgarradora. Daniel Buira, el emblemático primer baterista de Los Piojos y creador de la reconocida escuela de percusión "La Chilinga", falleció a los 54 años tras sufrir una descompensación en una de las sedes de su institución.

Según confirmaron, el músico se encontraba en el patio de una de las sedes de la escuela de percusión cuando comenzó a manifestar serias dificultades respiratorias. Un testigo presente en el lugar se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias (SAME) para solicitar asistencia médica.

Pese a los intentos por estabilizarlo, Buira perdió el conocimiento y se descompensó fatalmente antes de poder ser trasladado a un centro asistencial. La noticia generó un impacto inmediato entre sus alumnos y colegas del ambiente artístico.

Daniel Buira fue una pieza fundamental en la construcción del sonido que llevó a Los Piojos a la cima del rock nacional en la década del 90. Fue el baterista de los discos más icónicos de la banda de El Palomar, como "Chactuchac", "Ay Ay Ay" y el masivo "3er Arco", donde su influencia rítmica y su amor por el candombe y la murga le dieron una identidad única al grupo liderado por Andrés Ciro Martínez.

Tras su alejamiento de la banda en el año 2000, volcó toda su energía en La Chilinga, un proyecto educativo y artístico que se convirtió en la escuela de percusión más grande del país, formando a miles de músicos y manteniendo viva la cultura del tambor.