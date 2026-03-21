El cruce político por la minería en San Juan sumó un nuevo capítulo luego de que el exministro de Minería, Alberto Hensel, saliera al cruce de las declaraciones del actual ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien había señalado que el peronismo “le pone palos en la rueda” al desarrollo del sector.

Hensel no sólo rechazó esa afirmación, sino que reivindicó el rol histórico del justicialismo en la consolidación de la actividad minera en la provincia. “La minería en San Juan es una política de Estado. Significa que, gobierno tras gobierno, hemos tomado un rumbo y convertimos a la provincia en el principal destino de inversiones mineras del país”, afirmó.

En ese sentido, el exfuncionario remarcó que el desarrollo del sector fue producto de un proceso sostenido y colectivo. “Esto no hubiera sido posible si no aportábamos todos. Eso no se hace por generación espontánea o con comentarios livianos”, sostuvo, en una crítica directa a los cuestionamientos del actual funcionario.

Hensel también puso el foco en el impulso que, según indicó, tuvo el peronismo en momentos clave para la minería sanjuanina. “El peronismo fue el que consiguió el inversor de Hualilán, que era el monumento de la desidia. Nos hicimos cargo en un momento difícil, cuando en 2012 hubo caída de los commodities”, recordó.

Además, destacó el trabajo realizado para sostener y extender la vida útil de proyectos estratégicos. “Buscamos alternativas para extender la vida útil de muchos proyectos como Veladero y Gualcamayo. Incluso trabajamos para atraer a Lundin y que pusiera los ojos en San Juan”, agregó.

Frente a las críticas del oficialismo actual, el exministro fue contundente: “No adoptamos posturas petulantes que no sirven para nada. No hay posibilidad de que quienes pusimos en marcha la minería nos convirtamos en obstruccionistas”.

Por último, Hensel buscó respaldar su postura con el accionar del peronismo a nivel nacional y local. “Queda claro el apoyo al RIGI con los legisladores, tanto a nivel nacional como provincial y departamental”, subrayó.

El intercambio deja en evidencia las tensiones políticas en torno a uno de los sectores clave de la economía sanjuanina, donde oficialismo y oposición buscan posicionarse como garantes del desarrollo minero de cara al futuro.