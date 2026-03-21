En el marco de su gira internacional, el presidente Javier Milei recibió este sábado un fuerte respaldo político en el corazón de Europa. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, elogió públicamente la gestión del mandatario argentino durante un discurso ante líderes conservadores en Budapest, calificando a la Argentina como un referente global para su sector.

"Él ha demostrado que el sentido común es la clave del éxito y no la locura progresista", afirmó Orbán de manera contundente al referirse al líder de La Libertad Avanza. En su intervención, el referente húngaro fue más allá y aseguró que, bajo la actual conducción, "hoy Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha".

Antes de estas declaraciones, Javier Milei fue recibido con honores por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el emblemático Palacio Sándor. El encuentro bilateral se produjo minutos antes de la participación del jefe de Estado argentino en la cumbre de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), donde Milei es uno de los oradores más esperados.

El mandatario no estuvo solo en la comitiva oficial. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes participaron de las reuniones protocolares con las máximas autoridades del país europeo.

La visita refuerza la sintonía ideológica entre el gobierno argentino y la administración de Orbán, quienes comparten una agenda crítica hacia las políticas de estado tradicionales y promueven una visión liberal-conservadora. Este nuevo espaldarazo internacional llega en un momento donde Milei busca consolidar alianzas estratégicas con líderes que comparten su mirada sobre la economía y la política global.