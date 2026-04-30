La tensión internacional volvió a escalar a niveles críticos este jueves tras las declaraciones del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei. En un mensaje emitido por la televisión estatal, el mandatario aseguró que la República Islámica protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles" como un activo nacional estratégico.

La declaración surge como respuesta directa a los nuevos intentos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por forzar la firma de un acuerdo "no nuclear" que limite el desarrollo tecnológico de la nación islámica. Jamenei, quien asumió el poder tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en febrero pasado, endureció el discurso frente a las presiones de la Casa Blanca.

"Noventa millones de iraníes orgullosos consideran todas las capacidades de Irán, desde la nanotecnología hasta las nucleares, como activos nacionales y las protegerán tal como protegen la tierra y el espacio aéreo", manifestó el líder supremo.

Amenazas en el Golfo

El punto más álgido del mensaje llegó cuando Jamenei se refirió a la presencia militar de Washington en la región. El ayatolá afirmó de manera tajante que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es "en el fondo de sus aguas".

Actualmente, el estratégico estrecho de Ormuz continúa bajo un control estricto por parte de Teherán, lo que mantiene en vilo al comercio energético global. Con este pronunciamiento, el nuevo líder iraní no solo busca consolidar su autoridad interna tras el ataque aéreo que terminó con la vida de su antecesor, sino también marcar una línea de fuego infranqueable ante cualquier intento de negociación que implique el desarme del país.