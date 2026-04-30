Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, este viernes 1 de mayo la provincia de San Juan el Ministerio de Gobierno confirmó que no habrá actividad en el transporte público de pasajeros.

Según informaron desde la cartera gubernamental, las unidades de RedTulum no circularán por las calles sanjuaninas durante las 24 horas del feriado. Esta medida responde a la adhesión del sector a la práctica habitual para esta fecha específica del calendario.

Se recomienda a los usuarios de la red de transporte tomar los recaudos necesarios y buscar alternativas de movilidad para evitar inconvenientes durante la jornada de festejos.

Asimismo, las autoridades recordaron que la actividad en las líneas de colectivos se retomará con total normalidad a partir del primer servicio del sábado 2 de mayo, bajo las frecuencias y horarios habituales de día.