Pampita se separó de Martín Pepa y se conocieron los escandalosos motivos

El mundo del espectáculo se encuentra convulsionado por las novedades sobre la vida sentimental de Carolina Ardohain. Según la información brindada por Yanina Latorre, la modelo y Martín Pepa estarían distanciados desde hace casi un mes.

La periodista explicó que intentó obtener la palabra directa de los protagonistas sin éxito. "Hablando con una amiga de Pampita me dijo que ella estaba más tranquila desde que se separó", mencionó la panelista durante su relato. También destacó la falta de respuesta a sus mensajes: "Le escribí ayer a la noche y hoy a la mañana y no me contestó".

Pese al silencio de los protagonistas, Latorre se mantiene firme en sus datos. "Todo lo que tengo, dos personas me dicen que sí. El entorno de ella tampoco me contesta", afirmó la comunicadora.

Existen varios indicios que sostienen esta teoría de ruptura. Uno de ellos tiene que ver con la actividad en las plataformas digitales. "Él, hoy, puso en privado en sus redes. El último like de él a Pampita es de los primeros días de abril", detalló Yanina.

Además, el comportamiento de la modelo durante la reciente entrega de los Martín Fierro no pasó desapercibido, ya que no mencionó a su pareja al recibir un galardón. "En el Martín Fierro, nunca habló de él, solo hizo videollamada con los hijos cuando ganó y cuando ganó Benjamín. Cuando subió y recibió el premio, nunca lo nombró a Martín, solo a sus nenes", señaló Latorre.

Incluso una reciente entrevista con Carmen Barbieri sumó más dudas al panorama. "Pampita le pregunta por el amor a Carmen Barbieri, esta tarde. Cuando ella le repregunta, le contestó: 'Más o menos'", relató Yanina sobre la charla. Si bien algunas amigas de la modelo intentan desmentir la situación, otras no son tan contundentes.

Majo Martino recolectó testimonios cruzados del entorno íntimo. "Una me dijo que no están separados, que están re bien", compartió la periodista, mientras que otra fuente simplemente se limitó a decir "parece" sobre el estado del vínculo.