Irán rechazó avanzar en negociaciones con Estados Unidos en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y endureció su postura frente al conflicto en curso. Desde Teherán aseguraron que no existen conversaciones abiertas con Washington, desmintiendo versiones que hablaban de contactos diplomáticos recientes.

La negativa se da en un contexto de fuerte escalada militar y política. Funcionarios iraníes remarcaron que no aceptarán condiciones impuestas ni negociaciones bajo presión, mientras continúen los ataques y amenazas por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Además, el gobierno iraní dejó en claro que tampoco está dispuesto a aceptar un alto el fuego en las condiciones actuales. Incluso exigió compensaciones por los daños sufridos durante los ataques, lo que eleva aún más la tensión diplomática.

En paralelo, desde Estados Unidos se había sugerido la posibilidad de avances en el diálogo, pero Irán negó de forma categórica cualquier contacto directo, señalando que esas versiones responden a estrategias políticas o económicas, como influir en el precio del petróleo.

El trasfondo es un conflicto que se intensificó desde fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio iraní, a lo que Teherán respondió con misiles y acciones militares en la región.

En este escenario, Irán endureció sus condiciones para cualquier eventual diálogo: solo consideraría conversaciones si hay garantías concretas, como el fin de los ataques y compensaciones, algo que hoy parece lejano.

Mientras tanto, la situación sigue impactando a nivel global. El conflicto no solo mantiene en alerta a la comunidad internacional, sino que también repercute en los mercados energéticos, con subas del petróleo y temores por el suministro mundial.

De esta manera, la negativa de Irán a negociar profundiza una crisis que ya tiene consecuencias militares, económicas y geopolíticas, y que por ahora no muestra señales claras de desescalada.