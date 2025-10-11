La Municipalidad de Jáchal, encabezada por el intendente Dr. Matías Espejo, hizo llegar un cálido saludo y reconocimiento al Escuadrón 25 “Jáchal” de Gendarmería Nacional, que este año celebra su 69° aniversario de creación.

(Foto gentileza)

Desde su fundación, el Escuadrón 25 ha sido una institución ejemplar, reconocida por su vocación de servicio, disciplina y profundo amor por la Patria. Su presencia constante en el departamento refleja el compromiso de la fuerza con la seguridad, el orden y la asistencia a la comunidad, tanto en tareas preventivas como en situaciones de emergencia o colaboración social.

(Foto gentileza)

“El Escuadrón 25 es parte viva de la historia de nuestro departamento y un orgullo para todos los jachalleros. Su trabajo diario, su cercanía con la gente y su firme compromiso con los valores nacionales los convierten en un ejemplo de servicio y entrega”, destacó el intendente Espejo.

El jefe comunal también expresó su gratitud a cada integrante de Gendarmería Nacional por su dedicación, sentido de pertenencia y compromiso con la Nación y con Jáchal, resaltando que su labor fortalece el espíritu solidario y el vínculo institucional entre la fuerza y la comunidad.