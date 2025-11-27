Este lunes, personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste detuvo a Elio Antonio Vergara, de 31 años, quien quedó vinculado a un robo en grado de tentativa en el interior del barrio Portal de Rivadavia.

La aprehensión se produjo luego de que vecinos denunciaran el robo de cables en la plaza del barrio. Con las características aportadas, el personal policial realizó un rastrillaje por la zona y dio con un hombre que circulaba con una mochila cargada con elementos sospechosos, entre ellos una tapa de pilastra, llaves térmicas, una pinza, una tijera y hasta una pistola de juguete.

Todos estos elementos llevaba el ladón en una mochila.

Los efectivos confirmaron que el sujeto coincidía con la descripción brindada por los denunciantes, por lo que fue aprehendido en el acto y trasladado a sede policial. Vergara quedó a disposición del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Bruno Santiago.

El procedimiento fue caratulado como Robo en grado de tentativa y quedó asentado bajo el Legajo Nº 22/25, con intervención de Comisaría 38° de Rivadavia.