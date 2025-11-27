El presidente de la Nación, Javier Milei, participó del acto por el 90° aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), realizado en el Teatro Colón, donde recibió un reconocimiento de manos del titular de la entidad, Mauro Berenstein. En el evento, Milei subrayó la gravedad de los hostigamientos que sufren las comunidades judías en Argentina y el mundo, tras los ataques del 7 de octubre, y afirmó que el país mantiene “tolerancia cero con el antisemitismo en el marco de la ley vigente”.

El mandatario destacó además la firma de un Memorándum en defensa de la libertad y la democracia durante su visita a Israel, que busca fortalecer la cooperación bilateral y regional en valores como la lucha contra el terrorismo. “Mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo”, expresó Milei durante su intervención.

El presidente anunció que Argentina asumirá próximamente la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), reforzando el compromiso nacional en la materia. Asimismo, presentó los llamados acuerdos de Isaac, inspirados en los acuerdos de Abraham, para profundizar los vínculos entre Israel y América Latina. “Argentina será el país pionero en la defensa y promoción de estos acuerdos junto con Estados Unidos”, afirmó.

Milei también realizó un repaso sobre la situación en Israel y la liberación de rehenes argentinos, destacando el rol de los soldados israelíes y el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump. En paralelo, vinculó la decadencia económica argentina con el abandono de los valores judeocristianos y resaltó la importancia de la ética y la propiedad privada como motores del crecimiento.

“Apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y por abandonarlos nos hundimos en la miseria”, concluyó el presidente durante el acto, que contó con la presencia de cancilleres, autoridades de la DAIA y otros funcionarios.