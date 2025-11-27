Un violento asalto se registró en Chimbas este martes y terminó con la detención de un joven de 20 años, identificado por la Policía como Maicol Ramos, acusado de robo agravado, daño agravado y amenazas. El hecho ocurrió en la plaza del barrio Los Andes, donde un chico de 19 años fue sorprendido por el delincuente armado con un cuchillo.

El episodio se inició a las 15:48, cuando ingresó un llamado al 911 alertando sobre el robo de un celular Samsung. La víctima aportó detalles precisos, el agresor vestía pantalón corto azul, una gorra rosada y había escapado hacia el interior del mismo barrio. Con esa información, personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este comenzó un operativo cerrojo para dar con el sospechoso.

El asiento trasero del patrullero quedó cubierto del cristal dañado de la ventanilla.

Los uniformados llegaron hasta la vivienda de Ramos, ubicada en el barrio Los Andes. Allí fueron recibidos por su madre, Valeria Zabaleta, quien autorizó el ingreso a la casa. La mujer entregó un celular Samsung que el joven había escondido minutos antes. Cuando los agentes mostraron el teléfono a la víctima, este lo reconoció de inmediato como el suyo.

Tras confirmar la autoría del hecho, los efectivos procedieron a detenerlo. Sin embargo, durante el traslado en el móvil policial, Ramos reaccionó con violencia: golpeó el vidrio del patrullero hasta romperlo y lanzó amenazas directas contra los policías, con frases como “te voy a matar” y “te voy a llenar de corchazos”. Su actitud generó tensión en la zona, donde algunos vecinos intentaron interferir en el procedimiento.

Finalmente, para resguardar la integridad del personal, el detenido fue trasladado a la dependencia policial. La causa quedó en manos del Ayudante Fiscal Dr. Gustavo Mendoza, bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, acusada con múltiples agravantes.