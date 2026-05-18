Jack Doohan regresaría a la Fórmula 1 para reemplazar a Esteban Ocon

La máxima categoría del automovilismo podría ser testigo de un regreso inesperado antes de que termine el 2026. Jack Doohan, el joven australiano de 23 años que hoy cumple funciones como piloto de reserva y pruebas en Haas, tiene serias chances de volver a la grilla titular. Esta posibilidad surge en medio de un clima tenso dentro del equipo estadounidense, donde la continuidad de Esteban Ocon está bajo la lupa.

El rendimiento del piloto francés generó críticas directas desde la cúpula de la escudería. El director Ayao Komatsu fue claro al decir que "nadie satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado". Por su parte, el ex jefe del equipo Guenther Steiner fue mucho más tajante al sentenciar que "será su último año". La diferencia en la tabla de posiciones es notable, ya que mientras Ocon apenas sumó un punto, su compañero Oliver Bearman ya acumula 17 unidades.

La relación entre el francés y la dirección parece estar en su punto más bajo. Según reveló el periodista Julien Cerasoli, "A Komatsu Ayao no le gusta Ocon. Claramente no le gusta y no está contento con su rendimiento actual". Además, el cronista agregó que "he oído que no está seguro de si Ocon podrá competir hasta el final de la temporada. Así que, para decirlo sin rodeos, la situación actual de Ocon no es nada buena".

En este escenario, Doohan aparece como la opción más lógica por su experiencia previa, habiendo disputado ocho Grandes Premios entre finales de 2024 y los primeros ocho de 2025 antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine. Aunque existen otros nombres como Ryo Hirakawa o los jóvenes de la academia Ferrari como Raphael Camara y Dino Veganovic, el oceánico corre con ventaja.

Ocon, de 29 años, admitió que su campaña viene siendo decepcionante, especialmente tras el incidente con el argentino Colapinto en China. A pesar de haber recibido una carta de apoyo de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, su futuro depende exclusivamente de los resultados que consiga en las próximas citas del calendario. El francés fue quien le dio el único triunfo a Alpine en 2021, pero ahora corre el riesgo de perder su asiento si no mejora su cosecha pronto.