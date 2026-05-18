Un fuerte terremoto de magnitud 5,2 golpeó este lunes la región de Guangxi, en el sur de China, y dejó al menos dos muertos, varios heridos y más de 7.000 evacuados, según informaron medios estatales y organismos de emergencia. El sismo provocó derrumbes de viviendas, daños en infraestructura y una intensa movilización de rescatistas en las zonas afectadas.

El movimiento sísmico ocurrió a las 00:21 hora local en el distrito de Liunan, perteneciente a la ciudad de Liuzhou, a una profundidad de ocho kilómetros. El Centro de Redes Sismológicas de China confirmó que el temblor se sintió con fuerza en varias localidades de la región, incluidas Guilin y la capital provincial, Nanning.

Las autoridades reportaron inicialmente dos personas fallecidas, un desaparecido y múltiples derrumbes de viviendas. Horas más tarde, equipos de rescate lograron localizar con vida a una persona atrapada bajo los escombros en la comunidad de Taiyangcun. El sobreviviente fue trasladado a un hospital y se encontraba estable, según informó la televisión estatal CCTV.

El terremoto destruyó al menos 13 viviendas y obligó a evacuar de urgencia a más de 7.000 habitantes. Además, se activaron protocolos de emergencia para inspeccionar rutas, puentes, minas y sistemas de suministro de agua, electricidad y gas. Pese a los daños, las autoridades aseguraron que los servicios básicos continúan funcionando con normalidad en gran parte de la región.

La Jefatura de Respuesta Antisísmica de Liuzhou coordinó operativos junto a bomberos, policías y equipos médicos para asistir a la población afectada. También se desplegaron tareas de monitoreo ante posibles deslizamientos de tierra y nuevas réplicas, ya que tras el sismo principal se registraron al menos cinco movimientos menores de entre 2,2 y 3,3 grados.

China posee una larga experiencia en protocolos ante terremotos debido a la intensa actividad sísmica que afecta distintas regiones del país. En las últimas décadas, el gigante asiático sufrió algunos de los desastres naturales más graves del mundo, como el terremoto de Sichuan de 2008, que dejó decenas de miles de muertos.