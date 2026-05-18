Uno de los atacantes de Concepción ya tenía antecedentes de robo y abuso

San Juan amaneció conmovida por el brutal ataque que sufrió una familia en Capital durante la madrugada del sábado. El relato de las víctimas indica que tres delincuentes ingresaron por la fuerza a la vivienda en Concepción mientras todos dormían y "empezaron a pedir dinero". El episodio fue desgarrador porque, según la denuncia, una menor de 13 años fue abusada sexualmente por uno de los atacantes.

Tras una serie de operativos, el personal de la UFI de Delitos Contra la Propiedad logró atrapar a los sospechosos pocas horas después del hecho. La identidad de uno de los detenidos, Agustín Emanuel Vila, generó sorpresa en el ámbito judicial. Vila ya estuvo implicado en un caso similar hace meses en el que la damnificada denunció que "fue abusada sexualmente y asaltada".

En abril pasado, este sujeto fue condenado a una pena de tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en un robo y otros hechos menores. En aquella oportunidad, la fiscalía manifestó que "el legajo iba a pasar a la UFI CAVIG para que se investigue a fondo" el componente del abuso sexual.

Este lunes 18 de mayo se realizará una nueva audiencia contra él para determinar los pasos a seguir. Existe la posibilidad de que la investigación actual se divida y la parte del ataque sexual pase a manos de la UFI ANIVI, dado que esta unidad posee un trato especial para las víctimas de estos actos.