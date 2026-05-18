Club Atlético Belgrano volverá a cruzarse con Club Atlético River Plate en una definición importante del fútbol argentino y, inevitablemente, el recuerdo de la promoción de 2011 volvió a instalarse entre los hinchas. Aquella serie quedó marcada para siempre en la historia del deporte nacional porque decretó el primer descenso de River a la B Nacional y consagró una de las gestas más grandes del Pirata cordobés.

A casi 15 años de aquel histórico ascenso, todavía quedan protagonistas de esa campaña ligados directamente al club cordobés. El principal nombre es el de Ricardo Zielinski, el entrenador que condujo al equipo en 2011 y que actualmente atraviesa un nuevo ciclo como director técnico de Belgrano. El “Ruso” volvió a ponerse al frente del plantel y tendrá otra vez a River enfrente en un partido decisivo.

Otro histórico que continúa en el club es Juan Carlos Olave. El arquero que se convirtió en héroe tras atajarle el penal a Mariano Pavone en el Monumental hoy integra el cuerpo técnico de Zielinski como ayudante de campo. Su figura sigue siendo símbolo absoluto de aquella epopeya en Núñez.

En el plantel actual también aparece un futbolista que estuvo dentro de la cancha en aquella promoción y que volverá a disputar un partido trascendental ante River: Franco Vázquez. El “Mudo”, que en 2011 tenía apenas 22 años y luego emigró al fútbol italiano, regresó a Belgrano convertido en referente y líder futbolístico del equipo.

La histórica formación de Belgrano en la revancha disputada el 26 de junio de 2011 en el Monumental estuvo integrada por Olave; Gastón Turus, Claudio Pérez, Luciano Lollo y Cristian Tavio; César Mansanelli, Guillermo Farré, Ribair Rodríguez y Juan Maldonado; Franco Vázquez y César “Picante” Pereyra. El empate 1-1, sumado al triunfo 2-0 en Córdoba, selló el ascenso del Pirata y el descenso de River.

Aquella tarde quedó grabada como uno de los episodios más impactantes del fútbol argentino. El partido terminó envuelto en incidentes en las tribunas del Monumental y el árbitro Sergio Pezzotta debió finalizarlo antes de tiempo por los disturbios. River descendía por primera vez en su historia, mientras Belgrano celebraba el ascenso más importante de toda su existencia.

Ahora, con Zielinski nuevamente en el banco, Olave dentro del cuerpo técnico y Franco Vázquez como emblema dentro de la cancha, Belgrano intentará escribir otro capítulo histórico frente al mismo rival que marcó para siempre la identidad moderna del club cordobés.