A casi 15 años del asesinato de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la Quebrada de San Lorenzo, la investigación sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. La Justicia salteña ordenó una extracción compulsiva de ADN a Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, y el procedimiento terminó en medio de escenas de violencia, forcejeos y acusaciones contra la fiscalía provincial.

La medida judicial se realizó en el marco de una investigación reactivada por el doble crimen ocurrido en julio de 2011 y por una reciente denuncia contra Vera por presunto abuso sexual. La fiscalía busca comparar muestras genéticas para avanzar en nuevas líneas investigativas vinculadas al caso que conmocionó al país y tuvo repercusión internacional.

Según trascendió, Yapura había sido citada previamente para realizarse un hisopado bucal, pero ante su negativa la Justicia autorizó el uso de la fuerza pública para concretar la extracción. El operativo quedó bajo la lupa cuando policías intentaron trasladarla por la fuerza mientras la mujer se resistía y reclamaba la presencia de peritos de parte. Imágenes difundidas por medios locales muestran momentos de extrema tensión y a la mujer siendo arrastrada en el piso por personal policial femenino.

La defensa de Yapura denunció irregularidades en el procedimiento y sostuvo que la extracción no podía realizarse sin la presencia de un perito de control. Además, argumentó que la mujer atraviesa un tratamiento oncológico por cáncer de mama y que la situación le provocó un severo cuadro de estrés y angustia emocional. Finalmente, el hisopado no pudo concretarse.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal aseguró que la medida había sido autorizada judicialmente y acusó a Yapura y a su entorno de obstaculizar el procedimiento. En un comunicado, la fiscalía afirmó que la mujer se negó a colaborar e incluso intentó agredir al personal encargado de la extracción genética, motivo por el cual el operativo fue suspendido.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena a Santos Clemente Vera, quien estuvo casi 11 años preso por el crimen de las turistas francesas y fue liberado luego de que la Corte Suprema considerara arbitraria su condena. Desde entonces, la investigación quedó marcada por denuncias de irregularidades, errores judiciales y sospechas de encubrimiento político y policial.

El doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni sigue siendo uno de los expedientes criminales más controvertidos de la historia reciente argentina. Las dos jóvenes fueron halladas asesinadas en 2011 en una zona turística de Salta, en un caso atravesado desde el inicio por denuncias de torturas, pruebas cuestionadas y fuertes disputas judiciales.