El mundo del MotoGP quedó en shock tras el brutal accidente que protagonizó Alex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña y, horas después del impacto, el piloto español decidió llevar tranquilidad con un mensaje publicado desde el hospital antes de entrar al quirófano. “Todo controlado. Toca pasar por quirófano”, escribió junto a una foto en la que se lo ve con collarín y acompañado por personal médico.

El mensaje de Alex Marquez tras el brutal accidente tras el brutal accidente en MotoGP. (Foto: alexmarquez73/Instagram)

El accidente ocurrió en el circuito de Montmeló cuando Márquez circulaba a más de 200 kilómetros por hora y se encontró inesperadamente con la KTM de Pedro Acosta, que sufrió un problema mecánico y desaceleró bruscamente en plena pista. El español no pudo evitar el impacto y salió despedido violentamente hacia la zona de escape, en una de las escenas más dramáticas de la temporada.

Tras la caída, la carrera fue interrumpida con bandera roja y el piloto fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito y luego al Hospital General de Cataluña. Los estudios confirmaron una fractura marginal en la vértebra cervical C7 y otra en la clavícula derecha, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

A pesar de la gravedad del accidente, los médicos aseguraron que Márquez permaneció consciente en todo momento y que no sufrió daños neurológicos. Horas más tarde, el equipo Gresini informó que la operación de clavícula fue exitosa y que el piloto continuará bajo observación mientras avanza su recuperación.

El episodio generó un fuerte debate dentro del paddock de MotoGP. Varios pilotos cuestionaron la decisión de reiniciar la competencia después de las banderas rojas y reclamaron mayores medidas de seguridad. Incluso Pedro Acosta, involucrado indirectamente en el accidente, sostuvo que “no era necesario” volver a correr en esas condiciones.

Alex Márquez, hermano menor del multicampeón Marc Márquez, atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de su carrera y venía peleando por los primeros puestos del campeonato. El español de Gresini Racing había logrado importantes actuaciones en las últimas fechas y llegaba como uno de los protagonistas del GP de Cataluña.