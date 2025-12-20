Anthony Joshua se impuso de manera contundente en el Kaseya Center de Miami con un impactante nocaut sobre Jake Paul. El youtuber estadounidense confesó minutos después del combate que el ex campeón mundial de los pesos pesados le provocó una fractura doble en su mandíbula. Según Jake Paul, horas más tarde, tuvo que ser operado de urgencia en la zona afectada.

Jake Paul compartió en su cuenta de X que había salido de la cirugía y que todo había salido bien. Sin embargo, admitió que estaba experimentando dolor y rigidez, y que tenía que beber líquidos durante 7 días. También compartió imágenes de las placas que debieron colocarle en su mandíbula.

Publicidad

La fractura en la mandíbula de Jake Paul se debió a un brutal derechazo con el que Joshua definió la pelea. El youtuber había mostrado con claridad las dos fracturas en su mandíbula minutos después de la pelea, provocando inmediatamente una oleada de reacciones entre aficionados y expertos del boxeo.

Su hermano, Logan Paul, le dedicó un mensaje en las redes sociales en el que se mostró satisfecho con el trabajo realizado por Jake. "Orgulloso hermano de un guerrero absoluto, le rompieron la mandíbula, pero no le han podido quebrar el espíritu", escribió en su Instagram.

Publicidad

El desenlace de la victoria de Joshua llegó en el sexto asalto, cuando el británico arrinconó a un exhausto Paul y conectó un derechazo pleno al rostro del estadounidense. Jake quedó en la lona y no logró recuperarse antes de que finalizara el conteo.

En la entrevista posterior sobre el ring, Jake Paul ofreció detalles sobre el impacto del golpe final y sus sensaciones en medio de la derrota, donde dejó entrever sus problemas en el rostro: "Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ha ayudado mucho en mi vida. Por cierto, creo que me he roto la mandíbula", reconoció el estadounidense.

Publicidad

La derrota representó para Jake Paul su segunda caída profesional. Hasta ese momento, había acumulado 12 victorias (7 por nocaut) ante rivales de perfiles diversos, incluidos ex peleadores de UFC, un ex basquetbolista de la NBA y dos figuras retiradas del boxeo profesional. Por su parte, Joshua sumó su victoria número 29 (25 por nocaut), consolidando su estatus como uno de los referentes vigentes de la categoría.

El combate no estuvo exento de polémica. El árbitro Christopher Young interrumpió el cuarto asalto para dirigirse a Paul con una frase que rápidamente se viralizó: "Los fanáticos no pagaron para ver esta basura". La intervención del juez, en medio de una multitud que manifestaba su descontento, marcó un punto de quiebre en la percepción del espectáculo, según relató The Guardian.