El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan confirmó la detección de niños con bajo peso en distintos Jardines de Cosecha de la provincia, a partir de relevamientos nutricionales realizados en el marco del funcionamiento regular de estos espacios. La situación fue advertida durante inspecciones oficiales que alcanzaron a diferentes departamentos y permitió dimensionar una problemática que atraviesa a gran parte del territorio provincial.

El ministro Carlos Platero reconoció que los controles realizados expusieron dificultades vinculadas al estado nutricional de algunos niños. “Sabemos que las situaciones económicas del país también afectan a la provincia y, en ese contexto, encontramos niños con bajo peso”, expresó a DIARIO HUARPE el funcionario. No obstante, remarcó que las recorridas también dejaron evaluaciones positivas sobre la organización interna de los jardines. “Durante las visitas pude recorrer las cocinas, dialogar con las cocineras y verificar los economatos, constatando el orden y el control de las fechas de vencimiento de la mercadería”, señaló.

Las inspecciones se desarrollaron como parte de una agenda de trabajo más amplia que incluyó visitas a distintos Jardines de Cosecha distribuidos en la provincia. “Durante la mañana realicé recorridas por algunos jardines de Ullum y Zonda, luego continué con visitas en otros departamentos, donde pudimos observar los aportes nutricionales que se brindan en cada uno de estos espacios”, indicó Platero. Según explicó, el programa se adapta a la realidad de cada zona, con una cantidad variable de jardines por departamento. “En algunos distritos funciona un solo jardín, en otros dos y en algunos casos hasta tres, alcanzando alrededor de 25 en toda la provincia”, afirmó.

Asistencia alimentaria

En relación con la asistencia alimentaria, el ministro detalló que el análisis se realizó junto al equipo técnico del área de Nutrición. “Si bien no tengo determinado el monto exacto de la inversión, pude corroborar junto a las nutricionistas del ministerio los aportes que se les brindan a los chicos”, manifestó. En ese sentido, subrayó que los niños que asisten a estos espacios provienen mayoritariamente de familias con alta vulnerabilidad social. “Generalmente, se trata de chicos de sectores muy humildes, cuyos padres trabajan en las distintas etapas de la cosecha de la provincia”, explicó.

Platero también contextualizó la situación laboral de las familias beneficiarias del programa. “No se trata únicamente de la cosecha de uva en fresco, sino que luego continúan con la cosecha en gamela y más adelante con la del tomate”, señaló. En ese marco, destacó la importancia de sostener políticas de acompañamiento integral.

“Es fundamental estar atentos a la nutrición de estos niños, considerando el contexto social en el que viven y la inestabilidad propia del trabajo temporario”, expresó.

Agradecimiento al esfuerzo

Finalmente, el ministro puso en valor el rol del personal que se desempeña en los Jardines de Cosecha y la articulación con el Estado provincial. “Existe un trabajo profesional por parte de los docentes y una asistencia nutricional que se desarrolla de manera sostenida en toda la provincia”, sostuvo. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano anticiparon que continuarán los controles y el seguimiento nutricional, con el objetivo de reforzar la asistencia alimentaria y mejorar las condiciones de desarrollo de los niños que asisten a estos espacios.