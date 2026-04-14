Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter de Miami de Messi

En una noticia que sacudió el ambiente futbolístico de la Florida y repercutió con fuerza en Argentina, Javier Mascherano comunicó este martes que finaliza su etapa como director técnico del Inter Miami. La decisión, fundamentada en motivos estrictamente personales, pone fin a un ciclo brillante justo a dos meses del inicio del Mundial 2026.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami”, expresó el santafesino a través de un mensaje difundido por la franquicia. En su despedida, Mascherano agradeció especialmente a los jugadores: “Fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables; siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”.

Números de leyenda en la MLS

Mascherano no se va de cualquier manera. Bajo su mando, el Inter Miami firmó la temporada más espectacular de su corta historia. En 2025, el equipo no solo se alzó con la MLS Cup y el campeonato de la Conferencia Este, sino que estableció un récord histórico de 101 goles en una sola campaña, la cifra más alta registrada en la liga estadounidense.

En el plano internacional, el "Jefecito" también dejó su huella: llevó a las Garzas a ser el primer equipo de la MLS en alcanzar rondas eliminatorias en un Mundial de Clubes y el primero de la Concacaf en vencer a un rival europeo en un partido oficial.

El futuro inmediato: Hoyos al frente

Tras la salida del ex capitán de la Selección Argentina, el club anunció que otro argentino, Guillermo Hoyos, asumirá el cargo de forma interina para los próximos compromisos. Hoyos, de amplia trayectoria en el fútbol formativo del Barcelona y con pasos por selecciones de Sudamérica, se desempeñaba hasta ahora como director deportivo y responsable de la estructura de desarrollo del club.

Por su parte, Alberto Marrero asumirá las funciones de director deportivo para cubrir el hueco dejado por Hoyos tras su salto al banco de suplentes. Mientras tanto, Lionel Messi y el resto del plantel deberán asimilar la salida del técnico que los llevó a la cima de Estados Unidos, en un año donde el calendario no da respiro y los desafíos internacionales siguen siendo la prioridad.