Un hecho de extrema violencia se vivió en Chimbas. Un hombre fue condenado a dos años de prisión efectiva en el Penal de Chimbas tras matar de una patada a un perro y, minutos después, regresar al lugar para amenazar de muerte a su dueño con un cuchillo. La causa fue resuelta en el sistema de Flagrancia y la pena se fijó de cumplimiento efectivo por tratarse de un imputado reincidente.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 4 de abril, alrededor de las 18:20. El condenado, identificado como José Manuel Escalante, caminaba por la vereda de una vivienda cuando, sin mediar provocación, le propinó una patada de extrema violencia a Black, un perro mestizo de tamaño pequeño que se encontraba en el frente del domicilio.

De acuerdo a los informes incorporados al expediente, el animal murió como consecuencia directa del golpe. La intervención de profesionales veterinarios confirmó las lesiones compatibles con la agresión. El hecho fue encuadrado en la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad contra animales.

El cuchillo con el que amenazó de muerte al dueño tras el ataque.

La secuencia no finalizó con la muerte del animal. Cuando el propietario, identificado como T.E., le pidió explicaciones, se produjo una discusión. Minutos después, el acusado regresó al lugar con un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 40 centímetros.

Según consta en la causa, golpeó la puerta del domicilio y profirió amenazas de muerte: “Te voy a matar, cuando te agarre en la calle te voy a matar”. La situación fue reportada al 911 y personal policial intervino de inmediato.

Tras un forcejeo, el imputado fue reducido y detenido. En el procedimiento se secuestró el arma blanca utilizada en la amenaza.

La Fiscalía sostuvo que se trató de una secuencia de violencia que afectó distintos bienes jurídicos, desde la integridad del animal hasta la seguridad de las personas. También se tuvo en cuenta la condición de reincidente del imputado.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que se acordó una pena de 2 años de prisión efectiva por los delitos de crueldad animal y amenazas agravadas con arma blanca, en concurso real.