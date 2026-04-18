Lo que debía ser una ceremonia de casamiento terminó en un hecho judicial en Reino Unido, cuando una mujer fue atacada con pintura negra por su cuñada segundos antes de dirigirse al altar.

El episodio ocurrió en una mansión de la localidad de Maidstone, donde la novia, de 35 años, fue sorprendida por la agresora, quien le arrojó la sustancia sobre el vestido, el rostro y parte del cuerpo.

De acuerdo a lo expuesto en el juicio, el ataque había sido planificado con antelación y respondía a un conflicto familiar previo. La agresora señaló que actuó por un rencor acumulado desde hacía dos años.

Así quedó la novia tras el ataque.

El impacto de la pintura provocó daños en el vestido y afectó a la víctima, quien atravesó un momento de shock. Pese a lo ocurrido, la mujer decidió continuar con la ceremonia.

Con la ayuda de los invitados y un cambio de vestimenta, el casamiento se realizó dos horas después de lo previsto.

El caso fue abordado por la Justicia local, que dictó una condena contra la agresora. La sentencia incluyó 10 meses de prisión en suspenso, 160 horas de trabajo comunitario y una orden de restricción por diez años.

Tras el ataque, la ceremonia se realizó dos horas más tarde.

Además, se dispuso una compensación económica por los daños ocasionados, tanto a la víctima como al lugar donde se desarrollaba el evento.

El hecho quedó registrado como un caso de agresión en un contexto familiar, con intervención judicial posterior y sanciones para la responsable.