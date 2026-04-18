En la previa de su presentación en San Juan, el cantante cordobés Ulises Bueno realizó una visita a un club de básquet en Capital y compartió un momento con jugadores, dirigentes y personas vinculadas a la institución.

El artista se acercó al Club Atlético Villa Lanteri durante la tarde del viernes, en una actividad que no estaba anunciada y que generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

lises Bueno visitó Club Atlético Villa Lanteri en la previa de su show y jugó unos tiros al aro.

De acuerdo a lo informado, Bueno, reconocido por su afinidad con el básquet, solicitó ingresar a la cancha para realizar algunos lanzamientos al aro. La situación se dio en un clima distendido, donde el cantante interactuó con presentes y permaneció algunos minutos dentro de las instalaciones.

Durante la visita, el presidente del club, Ariel aballay, e integrantes de la comisión directiva le hicieron entrega de una camiseta del club, confeccionada especialmente para la ocasión, como recuerdo de su paso por la institución.

El recorrido se dio horas antes de su presentación en la Sala del Sol, donde el artista tiene previsto presentarse este viernes 17 de abril ante el público sanjuanino.

La visita se enmarca en la agenda previa del show y se sumó como una actividad informal en su paso por la provincia.