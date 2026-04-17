Noche trágica en Rawson. Un hombre de 74 años murió este viernes 17 de abril tras un accidente de tránsito entre una moto y un auto.

El siniestro se produjo en la intersección de calles República del Líbano y Triunvirato, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil y una motocicleta. La víctima se desplazaba en este último vehículo.

El fallecido manejaba la motocicleta. (Foto: DIARIO HUARPE)

De acuerdo a las primeras informaciones, el impacto le provocó heridas de extrema gravedad, que derivaron en su fallecimiento poco después del hecho.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar pruebas y establecer la mecánica del accidente.

El choque ocurrió en una zona transitada del departamento. (Foto: DIARIO HUARPE)

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión en una zona caracterizada por su alto tránsito vehicular.

Peritos trabajaron en la escena para determinar cómo se produjo la colisión.

Por el momento, no se informó la identidad del fallecido, mientras se aguardan avances en la causa en las próximas horas.