Durante El Pase entre los programas F12 y F90 de ESPN, Sebastián Vignolo adelantó que había una novedad importante que la señal deportiva había confirmado y, al instante, le dio la palabra a Mariano Closs. Allí, el conductor de F90 confirmó que ESPN tendrá los derechos televisivos del Mundial y podrá estar disponible a través de Disney+, la señal premium paga.

Aunque por el momento la señal no especificó qué partidos transmitirá, fuentes periodísticas indicaron este viernes que Disney+ transmitirá 30 partidos del Mundial 2026 en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela: 22 de fase de grupos, 2 de la ronda de 32, 2 de octavos de final, 1 de cuartos de final, además de las semifinales y la final.

Los países que tengan a sus seleccionados participando del Mundial, tendrán la chance de observar todos los partidos de su selección. Incluso, además de los encuentros, ESPN planea una programación 24/7 en Disney+, destinada de forma exclusiva a la Copa del Mundo, con partidos en vivo, resúmenes y contenido complementario.

Para Argentina, quien acompañará a Closs en los comentarios será Diego Latorre, una dupla histórica de la señal que, actualmente, lo hace en Copa Libertadores y Champions League. Por otro lado, Vignolo también estará en los relatos y resta aguardar por el otro comentarista, aunque todo indica que sería Gustavo López.

Tras el sorteo del viernes y la presentación oficial encabezada por Gianni Infantino en Washington, la "Albiceleste" ya tiene definido cada paso de su calendario en el Mundial 2026, incluyendo estadios, ciudades y horarios de la fase de grupos. El anuncio se realizó en el Hotel Capital Hilton, donde también estuvieron figuras como Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Alexi Lalas y Hristo Stoichkov.

El debut será el 16 de junio a las 22 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas, uno de los escenarios más imponentes del certamen, con capacidad para más de 79.000 espectadores.

El segundo partido será el 22 de junio a las 14, frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, un moderno coloso de 80.000 localidades que también será sede de partidos decisivos de la competición. Cinco días después, el equipo de Lionel Scaloni volverá a Dallas: el 27 de junio a las 23, Argentina cerrará su zona ante Jordania, nuevamente en el AT&T Stadium.

Más allá de que el grupo fue considerado accesible en comparación con otros, un detalle clave es que la Selección disputará toda la fase inicial en la zona centro de Estados Unidos. Esto permitirá minimizar traslados extensos, aunque podría generar ajustes en la planificación logística del cuerpo técnico, que deberá adaptarse a cambios climáticos, distancias cortas pero constantes y sedes de alta demanda operativa.

Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos

Fecha 1: Martes 16 de junio – vs. Argelia – Kansas – 22 horas.

Fecha 2: Lunes 22 de junio – vs. Austria – Dallas – 14 horas.

Fecha 3: Sábado 27 de junio – vs. Jordania – Dallas – 23 horas.

Preparativos para el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo el 11 de junio y se prolongará hasta el 19 de julio, en una edición histórica que, por primera vez, contará con 48 selecciones y tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. ESPN llegó a un acuerdo para adquirir un paquete de derechos para Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.

“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, afirmó Bruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica.

ESPN está trabajando en una programación de 24 horas para Disney+ Plan Premium diseñada especialmente para la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que incluirá partidos en directo, resúmenes y contenido complementario, presentado por algunas de las voces más reconocidas de la región.

Además de la retransmisión de los partidos, con los mejores talentos a cargo de los comentarios, los análisis y la narración, ESPN está preparando una amplia cobertura en todas sus plataformas, con programación especial y contenido exclusivo que acompañará cada fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.