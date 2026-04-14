El presidente Javier Milei se pronunció luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundiera el índice de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%.

El mandatario calificó el dato como “malo” y sostuvo que “la inflación nos repugna”, en referencia al nivel general de precios registrado durante el mes.

En sus declaraciones, Milei afirmó que existen “elementos duros” que permiten explicar el comportamiento del índice, aludiendo a factores económicos que incidieron en la suba de precios.

El Presidente señaló además que, a partir de esos elementos, el Gobierno espera que la inflación retome un sendero descendente en los próximos meses, tras la aceleración observada en marzo.

El jefe de Estado también hizo referencia al ministro de Economía, Luis Caputo, al indicar que parte del análisis del equipo económico permite comprender la dinámica del dato publicado por el Indec.

Según lo expresado por Milei, el objetivo de la administración nacional es consolidar un proceso de baja inflacionaria, aunque reconoció el impacto del registro de marzo en la evolución reciente del índice.

El dato oficial marcó una inflación del 3,4%, en un contexto de seguimiento por parte del Gobierno y los analistas privados, que venían anticipando una posible aceleración del indicador.

Milei adelantó que ampliará sus declaraciones en la AmCham Summit, donde tiene previsto abordar la situación económica general y la evolución de los precios.