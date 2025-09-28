El próximo 6 de octubre, Javier Milei encabezará un acto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentará su nuevo libro, La construcción del milagro, apenas 20 días antes de las elecciones nacionales. La obra relata los pasos de su gestión desde que asumió la presidencia hasta la actualidad.

El evento se realizará en el mismo estadio donde Milei cerró la campaña presidencial del 2023, con capacidad para 15.000 personas, y seguirá una dinámica similar a la de la presentación de su anterior libro en el Luna Park, en mayo de 2024.

Durante la jornada, el mandatario volverá a subir al escenario con “La banda liberal”, integrada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra y Marcelo Duclos en bajo. En esta ocasión, se busca que Milei interprete más de un tema, frente a la posibilidad de tocar seis canciones o más, incluyendo covers adaptados a su voz. El año pasado, solo interpretó “Panic Show” de La Renga.

El acto iniciará a las 18:00 con un video sobre el recorrido del Presidente por distintas provincias. La Orquesta de Granaderos interpretará el himno nacional, y otros autores, como Duclos, presentarán sus libros, con intervenciones de 10 minutos cada uno. Luego, Milei y su Gabinete subirán al escenario, y el jefe de Estado dará el discurso final, repasando la gestión de su Gobierno y proyectando sus planes futuros.

En los pasillos del Movistar Arena se montará una feria de libros con más de 3.500 ejemplares sobre liberalismo, con precios que oscilarán entre 10.000 y 15.000 pesos. Según fuentes de la redacción del libro, La construcción del milagro se vincula con la biografía autorizada Milei. La revolución que no vieron venir, escrita por Marcelo Duclos y Nicolás Márquez, y amplía discursos emblemáticos del mandatario en formato de mini-ensayos.