En julio de 2025, Jimena Barón dio la bienvenida a Arturo, su primer hijo con Matías Palleiro, sumando un nuevo capítulo a su vida familiar. La actriz y cantante, que ya había experimentado la maternidad con su hijo mayor Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, se entregó nuevamente a las emociones intensas que conlleva la llegada de un bebé.

A tres meses del nacimiento de Arturo, Jimena compartió con sus seguidores un sentido balance de esta etapa, acompañado de imágenes que retratan momentos entrañables de su familia renovada. En una de las fotos más tiernas, se la ve abrazada a Matías y besando a su pequeño, mientras expresó: “Un gordito de ya tres meses, sol, caminatas, siestas, tetazos, y ya me sonríe cuando toma teta, amor, amor profundo, lo quiero cada día más, es verdad eso que decían de que se lo quiere igual que al que ya amabas con locura”.

Publicidad

La cantante continuó describiendo su día a día y los aprendizajes que implica esta nueva maternidad: “El papá tan buen papá, el corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa, salimos a comer afuera, se porta muy bien, compramos sanguches de crudo y queso, familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé, extractor de leche, terapia es mi elección de salida sola por supuesto, Momo precioso, tan cariñoso salió, preadolescente, ¿en qué momento?”.

Con un carrusel de imágenes que mostraron desde momentos de lactancia hasta tardes de ocio en casa, Jimena reveló también la vulnerabilidad de esta etapa: “Más teta, libros, dudas, miedos, está todo bien, calma, paciencia, unas bolsitas nuevas en las ojeras, me siento linda de nuevo, me arreglo un poco nuevamente, de nuevo la mecedora, pijama, Torino siempre encima, amor, solcito y más amor del más profundo”.

Publicidad

El cierre de su reflexión fue una declaración que refleja su deseo de vida: “Vivir así, despacito y rodeada de amor es lo que quisiera siempre”. Las imágenes y palabras despertaron una ola de mensajes de cariño y apoyo de sus seguidores y su círculo cercano, incluida su madre Gabriela, quien comentó: “Viste, hija, que se lo quiere igual al que ya amabas, me alegra mucho que lo hayas descubierto”.

Jimena Barón enfrenta la maternidad con honestidad, mostrando tanto las alegrías como los desafíos, y construyendo nuevos lazos con Matías y Momo. Su experiencia se revela en cada publicación como una mezcla de amor profundo, esfuerzo cotidiano y la búsqueda de espacios propios dentro de la familia.