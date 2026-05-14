La neumonía es una infección que afecta a uno o ambos pulmones y provoca inflamación en los alvéolos, pequeños sacos de aire que pueden llenarse de líquido o pus, dificultando la respiración. Puede ser causada por bacterias, virus u hongos y, aunque muchas veces se trata con éxito, en algunos casos puede derivar en cuadros graves o incluso poner en riesgo la vida.

Los especialistas remarcan que los síntomas pueden confundirse con una gripe fuerte o una bronquitis. Entre las señales más frecuentes aparecen fiebre alta, escalofríos, tos con flema, dolor en el pecho al respirar o toser, fatiga intensa y dificultad para respirar. En adultos mayores también puede manifestarse con desorientación, somnolencia o cambios de conducta.

La enfermedad afecta especialmente a los grupos de riesgo. Los niños menores de dos años, los mayores de 65, fumadores, personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y pacientes con defensas bajas tienen mayores probabilidades de desarrollar complicaciones.

La detección temprana es fundamental. Ante síntomas persistentes o dificultad respiratoria, los médicos recomiendan acudir rápidamente a una consulta. El diagnóstico suele realizarse mediante examen clínico, radiografías de tórax y estudios complementarios según el caso.

En cuanto a la prevención, los especialistas coinciden en que la vacunación es una de las herramientas más efectivas. Las vacunas antigripales, antineumocócicas y contra otras infecciones respiratorias ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar neumonía o reducir la gravedad del cuadro.

Además, recomiendan mantener hábitos saludables como lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto con personas enfermas, no fumar y sostener una buena alimentación y descanso. También se aconseja ventilar ambientes y cubrirse al toser o estornudar para reducir la circulación de virus y bacterias.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias, los médicos insisten en no minimizar síntomas persistentes. Una consulta a tiempo puede marcar la diferencia y evitar complicaciones severas, especialmente en personas vulnerables.