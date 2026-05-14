Un apostador de Pocito ganó $20 millones en la Quiniela Max

La Quiniela Oficial de San Juan registró este miércoles nuevos premios millonarios en el departamento Pocito. En el sorteo vespertino N°7268 de la Quiniela Max, un apostador obtuvo un premio de $20 millones, según informó la Caja de Acción Social.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia 666 de Pocito, donde se realizó la apuesta correspondiente al pozo principal del sorteo.

La jornada también dejó otros dos premios importantes en el departamento. Durante el sorteo nocturno N°13920 de la Quiniela Oficial de San Juan, dos apostadores acertaron el número 510 a la cabeza en tres cifras y el 10 a la cabeza en dos cifras, obteniendo premios de $5.350.000 cada uno.

En este caso, las apuestas fueron registradas en la Agencia 088, también ubicada en Pocito.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que los premios cuentan con plazo de cobro hasta el próximo 23 de mayo. Una vez vencida esa fecha, los montos prescriben conforme a la normativa vigente.