Cómo es el lujoso Tesla Cybertruck que se compró un diputado libertario

El Tesla Cybertruck 2025 se presenta como una propuesta que rompe con lo convencional en el mundo de las camionetas eléctricas. Su estructura exterior destaca por un diseño geométrico fabricado en acero inoxidable de alta resistencia que prescinde de la pintura para facilitar el mantenimiento y evitar el desgaste estético.

Un parabrisas de gran tamaño completa su silueta triangular, dándole una apariencia inconfundible frente a sus competidores. Esta información, que requiere una lectura de cuatro minutos, fue actualizada el 5 de septiembre de 2025 a las 19:11.

Al ingresar al habitáculo, los usuarios se encuentran con un espacio diseñado para cinco ocupantes adultos que prioriza la funcionalidad tecnológica. Las líneas son rectas y los colores neutros, buscando reducir la ornamentación al mínimo.

Si bien los materiales tienen superficies suaves al tacto para mejorar experiencias previas, existen críticas sobre su estética. Una reseña de U.S. News describió el interior como "monótono" y le otorgó una puntuación de 5.7 en esa categoría específica. Para compensar la sobriedad, el techo de vidrio panorámico brinda una sensación de amplitud y mayor claridad para pasajeros de distintas tallas.

La experiencia de conducción se concentra casi totalmente en sistemas digitales. En la parte delantera destaca una pantalla táctil de 18.5 pulgadas, mientras que los pasajeros de atrás cuentan con una de 9.4 pulgadas.

Desde estos paneles se gestionan todas las acciones, incluso el cambio de marchas deslizando la interfaz hacia arriba para avanzar o hacia abajo para retroceder. Este esquema eliminó la mayoría de los botones físicos, llevando incluso las luces direccionales al volante. En cuanto al entretenimiento, el sistema ofrece carga inalámbrica, Bluetooth, Wifi y un sonido inmersivo con 15 altavoces y dos subwoofers.

Sin embargo, la dependencia tecnológica genera desafíos de ergonomía y visibilidad. El vehículo carece de compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, lo que marca una limitación comparativa.

En la clasificación general de camionetas eléctricas, el Cybertruck ocupa el quinto puesto de seis evaluados, con una nota de 8.6 puntos. A pesar de sus ventajas en aceleración, autonomía y remolque, su precio es superior al de rivales directos como la Ford F-150 Lightning, la Rivian R1T y la Chevrolet Silverado EV.