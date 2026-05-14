Nati Jota habló tras ser insultada en vivo por Estanislao Bachrach

La mañana del martes fue el escenario para que Nati Jota hiciera un descargo profundo tras la viralización de su reciente encuentro con Estanislao Bachrach. La conductora del ciclo Sería Increíble decidió romper el silencio para explicar lo que realmente sucedió durante los 20 minutos que duró la columna del biólogo molecular.

Según su visión de los hechos, "hay un recorte que está muy sacado de contexto. Yo odio decir eso porque suena a justificación cuando no sabés qué decir. La realidad es que está muy sacado de contexto".

El conflicto se originó cuando Nati le consultó al invitado sobre la relación entre el consumo de alcohol y la serotonina. Ante la pregunta, Bachrach respondió secamente con un "no lo sé". La tensión escaló rápidamente cuando el divulgador lanzó una dura crítica hacia los medios locales al afirmar que "eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir 'no sé'". A pesar del clima hostil, la periodista intentó mantener la calma y cumplir con su rol profesional, asegurando que "hago mi trabajo lo mejor posible".

Nati relató que la situación fue desgastante detrás de cámara y que "lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostenerla y tirar para adelante, pensar nuevas preguntas". La conductora también mencionó que el invitado le aconsejó que cambiara de terapeuta tras una de sus intervenciones.

Al respecto, ella explicó que "el problema es que ya hacía como cuatro preguntas que decía 'no sé' y no salía con otra cosa y también otros comentarios incómodos, de mandarme a terapia por una pregunta que hago en el afán de remar la columna". Al finalizar el bloque, ella le dijo "gracias por haber venido" mientras él se retiraba del estudio tras quitarse los auriculares.

La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata y generó una ola de cuestionamientos hacia su desempeño. Sobre esto, Nati aclaró que "el recorte que se hace viral es el momento en el que yo termino la nota, que ya la había querido terminar un par de veces, pero se me cuestionaba cada vez que la quería terminar". Además, confesó el impacto emocional que esto le produce al decir que "me llegan comentarios muy barderos cuando yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y de sostener situaciones que estaban incómodas y traté de sostener".

En su defensa, la comunicadora insistió en que el público que solo consume fragmentos cortos no percibe la dinámica real del programa. "Lo que pasa es que seguramente viste el recorte. Él venía así un rato diciendo 'no sé, no sé, no sé'", puntualizó sobre la actitud del invitado. También manifestó que "mi idea no era que sea un tema. Pasa que ahora es tan injusto el recorte, la verdad, que uno tiene que salir a explicar". Según su perspectiva, existe un sesgo en las críticas, ya que "veo notas con Andy Kusnetzoff, con Migue y no es así, no es tan picante. Y también otra cosa que siento… bueno, hacíamos el chiste de que Eial (Moldavksy) también sintió lo mismo y le dijimos: 'Bienvenido al mundo femenino'".

Nati concluyó su descargo analizando la naturaleza del contenido en streaming y las redes sociales. "Uno también un poco viene a aprender en la columna, no era una entrevista. Y no quiero pensar que hay alguien malo a propósito, sino creo que es lo que garpa más en las redes, ¿viste? Terminar pegándonos a nosotros que hablamos boludeces, que somos irresponsables y que bla", expresó con honestidad.

Por su parte, Toto Kirzner acompañó su postura y reconoció que su propia incomodidad fue evidente. El actor afirmó que "se me nota mucho y no lo puedo disimular. Pero como le dije a otros compañeros, no tengo ningún tipo de rencor contra Estanislao profesional". Para cerrar el tema, Kirzner le restó peso al conflicto al definirlo como una situación que "fue una situación de mierda que puede pasar con cualquier interacción humana".