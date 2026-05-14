Quién es el mega famoso streamer que contó que casi entra a Gran Hermano

Santiago Baietti, conocido por miles en redes sociales como Bauleti, sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo a un paso de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El creador de contenido que brilla en plataformas como Kick, Instagram y TikTok participó de una charla en el ciclo Match Fixing de Streams Telefe donde dio detalles de su renuncia al reality.

Durante la transmisión explicó que la producción lo contactó pero que el temor a la sobreexposición pudo más. El joven de 23 años se sinceró sobre su decisión final y aseguró que "Estaba la posibilidad y me bajé. Dudé, pero al final… Tengo todo para perder".

A pesar de haber llegado a las instancias finales del proceso de selección prefirió enfocarse en sus proyectos actuales aunque no descartó intentarlo en el futuro. Ante la consulta de sus colegas dejó una puerta abierta al decir que "Yo creo que algún día voy a entrar".

Mientras tanto el influencer sigue el programa desde afuera y tiene una favorita muy clara. Sobre su apoyo a una de las jugadoras más populares afirmó que "Estoy a muerte con ella y lo voy a bancar hasta el fin de mis días" en referencia a Pincoya.

En la mesa también estuvieron presentes otros creadores como Santi Grizas y Benito SDR quien manifestó su deseo de ver nuevamente a Nick Sicaro en la competencia a través del repechaje. Uno de los temas que más preocupaba a Bauleti sobre el encierro era el lenguaje coloquial y la imposibilidad de filtrar sus palabras frente a 10 o más cámaras. Al respecto reconoció que "Hay muchas palabras que usamos en el día a día de un 'dialecto pibardo' que se te van a escapar. Y bueno, ya está, a los dos días se olvidan".

La fama de este referente del streaming nacional llegó incluso al entorno familiar de Zaira Nara con quien se lo vinculó sentimentalmente tras una cita virtual. La modelo relató que en el colegio de su hija Malaika se generaron situaciones insólitas por estos rumores.

Según contó la conductora los compañeros de la niña dicen que "Bauleti es el papá" y agregó que "Le hacen chistes los chicos más grandes, obviamente a modo de broma". La curiosidad de los menores creció tanto que la madre reveló que "Ahora me empezaron a decir que lo querían conocer, pero porque en el colegio les empezaron a gritar: '¡Bauleti, Bauleti!'".