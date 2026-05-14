La Liga Profesional oficializó este jueves el cronograma completo de las semifinales del Torneo Apertura 2026 y ya quedaron definidos los días y horarios de los dos partidos que determinarán a los finalistas del certamen.

El primer cruce será el sábado 16 de mayo, cuando River Plate reciba a Rosario Central desde las 19.30hs en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo llega fortalecido tras eliminar a Gimnasia, mientras que el Canalla avanzó en medio de una fuerte polémica arbitral ante Racing.

La otra semifinal se jugará el domingo 17 de mayo a las 17hs. Argentinos Juniors será local frente a Belgrano en La Paternal. El Bicho viene de superar a Huracán en una serie muy exigente, mientras que el Pirata cordobés dejó en el camino a Unión con una sólida actuación.

La organización también confirmó que la gran final del campeonato se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro definirá al primer campeón de la temporada 2026 del fútbol argentino.

Un dato curioso es que ambos cruces ya se habían dado durante la fase regular del torneo y terminaron empatados sin goles. River y Central igualaron en Rosario, mientras que Argentinos y Belgrano también empataron 0 a 0 en La Paternal.

Las semifinales prometen un clima caliente, especialmente en el duelo entre River y Central, atravesado por la polémica arbitral que dejó la eliminación de Racing y las fuertes declaraciones cruzadas entre Diego Milito y Ángel Di María en las últimas horas.