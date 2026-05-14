La bronca de Miljevic con Copetti tras el partido: "Sos un fantasma"

Rosario Central se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura 2026 tras derrotar 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. El partido estuvo marcado por la polémica expulsión de Maravilla Martínez, lo que generó un ambiente de extrema tensión que se trasladó a los pasillos del estadio una vez finalizado el encuentro. En la zona mixta, mientras el goleador Enzo Copetti hablaba con los medios, Matko Miljevic pasó por detrás y lanzó una frase que encendió la mecha.

El volante de la visita increpó al delantero canalla al decirle "Sos un fantasma" justo a sus espaldas. Copetti, quien llegó a escucharlo, detuvo su entrevista con TyC Sports, se mordió los labios y trató de manejar la situación con calma ante las cámaras. Al ser consultado por lo sucedido, el atacante respondió que "¿Qué pasó? Nada, dejá. Me dijo algo, pero dejalo ahí. Me dijo algo malo, pero no pasa nada. Fue acá, recién. Menos mal que no lo escuchaste".

La bronca de Racing no se limitó a los jugadores, ya que el presidente Diego Milito brindó una conferencia de prensa muy dura contra el arbitraje de Darío Herrera y el VAR a cargo de Pablo Dóvalo. El dirigente afirmó con contundencia que "Hoy nos sentimos una vez más robados". Milito no ocultó su indignación por el desarrollo del certamen y sentenció que "Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más".

Por su parte, el entrenador de Central, Jorge Almirón, salió al cruce de las críticas y defendió el desempeño de sus dirigidos en el campo de juego. Ante los cuestionamientos del mandatario de la Academia, Almirón replicó que "No sé qué partido vio. Nosotros ganamos bien en la cancha". El técnico valoró la producción futbolística de su equipo en la segunda mitad del match al asegurar que "En el segundo tiempo los pasamos por arriba. Lo ganamos bien, hicimos lo que teníamos que hacer".

Desde las redes sociales, Ángel Di María también se sumó al debate y defendió la clasificación del club de sus amores frente a los reclamos del equipo de Avellaneda. El referente rosarino escribió que "Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior". Además, cuestionó el foco de las críticas arbitrales señalando que "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores".

Tras este polémico pase, la Liga Profesional de Fútbol ya definió el cronograma de la siguiente fase. Rosario Central se medirá ante River Plate el próximo sábado 16 de mayo a las 19:30 en el Estadio Monumental. El otro cruce será el domingo 17 entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba en La Paternal. Los vencedores jugarán la gran final por el título el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.