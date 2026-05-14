La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para recibir a miles de jóvenes en una nueva edición de su Feria Educativa. En diálogo con DIARIO HUARPE, Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria, confirmó que la muestra se realizará los días 27 y 28 de mayo, de 10 a 18 horas, en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Esperan a más de 10.000 estudiantes.

Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

La funcionaria destacó que el evento es la puerta de entrada principal para quienes aspiran a formar parte de la educación pública. "Vamos a exponer las 62 carreras de grado que tiene la universidad y todos los servicios que hacen a la vida universitaria, el área de bienestar universitario con deporte, que incluso hay disposición en el jardín para que los chicos y las chicas jueguen, el sistema de becas, el área de bibliotecas, el área de la oficina contra la violencia de género y la discriminación", expuso Garcés.

Expectativas de asistencia récord

Para este año, las proyecciones de concurrencia son ambiciosas. La secretaria explicó que el crecimiento es sostenido: "Los últimos años pasamos de 7.000 a 8.000 estudiantes. Este año esperamos eso y más; estamos pensando que podemos llegar a 9.000 o 10.000 estudiantes que se acerquen".

Este flujo de alumnos está respaldado por un trabajo conjunto con el Gobierno provincial. "Desde el comienzo de la organización articulamos con el Ministerio de Educación de la provincia e iniciamos el periodo formal de autorización para que las y los estudiantes de las distintas escuelas se acerquen", detalló Garcés.

El "mano a mano" entre estudiantes

En la metodología de atención en los stands, los protagonistas son los propios alumnos de la UNSJ. "Los chicos se van a encontrar en un diálogo entre pares. En cada stand hay estudiantes que nos reciben, hay docentes también, pero sobre todo estudiantes que en un mano a mano pueden contarles lo que es estudiar esa carrera y lo que es estudiar en la Nacional", subrayó la secretaria.

Además de lo estrictamente académico, la feria busca mostrar la diversidad de actividades extracurriculares. "Va a ser un momento no solo netamente académico, sino de lo que hace a la vida universitaria. Habrá espacios para interactuar y de intervenciones artísticas, porque la carrera de Arte está pensando en intervenciones", adelantó.

El futuro de Medicina y las nuevas propuestas

Consultada sobre la incorporación de nuevas carreras, Garcés se refirió a la situación de Medicina, una de las más esperadas por la comunidad. "La carrera de medicina está aprobada por nuestro Consejo Superior y por la CONEAU a nivel nacional, pero no llega el financiamiento, entonces por eso no va a estar entre las carreras ofrecidas", aclaró.

Sin embargo, aclaró que la oferta sigue actualizándose mediante trayectos intermedios: "Nuevas hay, por ejemplo, dentro de las carreras tradicionales de ingeniería hay algunas tecnicaturas nuevas o el profesorado de Ciencias de la Comunicación, que es nuevo pero está dentro de la carrera".

Alcance territorial

Finalmente, Garcés recordó que la feria tendrá su réplica para quienes no residen en el Gran San Juan. "Aclaramos que esta feria es para el Gran San Juan y departamentos cercanos, pero en el mes de agosto vamos nosotros a las delegaciones de Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil con toda la información de los servicios y las carreras", concluyó.