Momentos de tensión y preocupación se vivieron en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo de Tucumán luego de que un pasajero fuera detenido cuando intentaba subir a un avión con una pistola cargada dentro de su mochila. El hombre tenía previsto viajar a Buenos Aires en un vuelo de la empresa JetSmart.

El episodio ocurrió durante los controles de rutina previos al embarque. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, detectó una irregularidad al pasar el equipaje de mano por el escáner y decidió inspeccionar la mochila del pasajero. Allí encontraron una pistola Glock cargada y lista para disparar.

Ante la situación, los efectivos actuaron de inmediato, apartaron al hombre del área de embarque y procedieron a su detención. Según trascendió, el pasajero no contaba con ningún tipo de habilitación o permiso para portar el arma.

El sospechoso, cuya identidad no fue difundida oficialmente, aseguró ante las autoridades que desconocía que el arma estuviera dentro de su mochila. Sin embargo, quedó incomunicado y a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la investigación para determinar cómo llegó la pistola a su equipaje y cuál era su intención.

La situación generó alarma entre los pasajeros que esperaban abordar el mismo vuelo, aunque desde la PSA remarcaron que los protocolos de seguridad funcionaron correctamente y permitieron detectar el arma antes de que ingresara a la aeronave.

El caso quedó en manos de la Justicia federal y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas. Mientras tanto, el arma y la mochila fueron secuestradas como prueba dentro de la causa.