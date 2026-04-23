Juan Darthés regresará a la actuación: en qué ficción estará

La producción de la serie biográfica sobre Andrea Del Boca generó un fuerte impacto al revelarse uno de los nombres analizados para el papel de Ricardo Biasotti. Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, confirmó en una charla con Marina Calabró que Juan Darthés es una de las opciones para el personaje. Según el letrado, "es una posibilidad bastante importante te diría, porque Darthés reúne muchas condiciones para ese papel".

El proyecto, que cuenta con el aval de la actriz y abordará el conflicto legal con su ex pareja, aún no tiene el elenco cerrado. Fioribello sostuvo que "Darthés encarnando a Biasotti puede ser un papel muy jugado e interesante". No obstante, el abogado lanzó una advertencia sobre la disposición del actor al señalar que "si Darthés quiere volver a trabajar, capaz no quiere interpretar el papel de un personaje tan oscuro y siniestro como fue Biasotti en la vida de Andrea".

Actualmente, el actor reside en Brasil donde fue condenado a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual contra Thelma Fardín. Esta sentencia fue ratificada por la Justicia federal en marzo de 2025, quedando firme en segunda instancia aunque restan recursos limitados de apelación. En este periodo de su vida, se conoció que el hombre se convirtió en pastor evangélico.

La noticia se difunde mientras la revista con dirección en Magallanes mil trescientos quince y registro ISSN cero tres dos nueve dos dos nueve cero sigue de cerca las novedades del espectáculo. La posibilidad de este regreso a la pantalla reavivó los debates sobre la carrera del intérprete y el contenido de la biopic autorizada por Andrea Del Boca que promete contar toda su verdad.