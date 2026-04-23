Operarán de urgencia a Susana Giménez y se teme lo peor sobre su salud

A solo dos meses del evento deportivo en Estados Unidos, la participación de la principal figura de Telefe está en duda por un problema de salud que la obligaría a pasar nuevamente por el quirófano.

Según explicaron en el ciclo A la Tarde, la conductora viajó recientemente a Europa para tratar una dolencia que arrastra hace años. Luis Bremer detalló que la mujer "se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla".

Durante esa estadía se sometió a un procedimiento innovador, pero los resultados no fueron los esperados. El periodista aseguró que ella "hizo varias sesiones de un tratamiento muy innovador, pero en su llegada a Argentina tiene que volver al quirófano".

A su regreso al país el panorama cambió drásticamente para la diva, impactando en los planes del canal para la cobertura del evento donde su rol como host no está garantizado.

Bremer insistió en que la paciente "hizo varias sesiones" aunque los resultados no habrían sido satisfactorios, por lo que confirmó que "tiene que volver a quirófano". El cronista incluso adelantó una fecha tentativa para la operación al decir que "pasaría por el quirófano el próximo lunes o martes". Esta situación física no es nueva y ya había generado interrogantes en eventos previos.

Al respecto, el panelista comentó que "ella es recontra futbolera, pero después de la Copa América y todo lo que tuvo que caminar en Estados Unidos, se preguntó si estaba para caminar tantos metros".

Frente a esta incertidumbre sobre sus tiempos de recuperación, las autoridades de la señal televisiva ya analizan alternativas para la conducción equilibrada de sus programas. Santiago Sposato señaló que "Telefe quiere que el Mundial sean Marley e Ian Lucas". No obstante, hace poco más de un mes la propia animadora había aclarado que viajaría de todos modos al Mundial, reconociendo a su vez que no tenía muchas ganas de trabajar este año. Tras la intervención quirúrgica se definirá finalmente si su lugar será o no dentro del canal.