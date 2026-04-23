El repudiable comentario de Baby Etchecopar: "Me da asco la bisexualidad"

Baby Etchecopar se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática tras utilizar su programa Baby en el medio para lanzar expresiones agresivas contra distintas orientaciones sexuales. En un contexto social sensible, el conductor de Radio Rivadavia cuestionó inicialmente al lesbianismo sugiriendo que es una reacción al fracaso con los hombres.

Al aire manifestó: "¿Te gustan las mujeres? Bárbaro, pero no digas que te comés una almeja porque el hombre te defraudó. No digas que es porque los hombres te fallaron, a lo mejor fallas vos con los hombres". La controversia se profundizó cuando el locutor negó la existencia de la bisexualidad y utilizó un lenguaje vulgar para descalificar a las personas.

Etchecopar afirmó que "sos put… o no, sos torta o no. A mí no me va eso de la bisexualidad, porque a mí me rompen el cu… y no vuelvo". Estas palabras se suman a otras situaciones similares ocurridas meses atrás con Joe Fernández o los debates recientes en Polémica en el Bar sobre el consentimiento. En su intervención, el periodista insistió en que "no sos bisexual. El tipo al que le gustan las mujeres le gustan las mujeres, y la única pistola que ve es la propia en el vestuario".

Hacia el final de su descargo, la violencia verbal escaló al referirse al contacto físico entre personas del mismo sexo. Mientras parte de su equipo se reía en la mesa, él sentenció que "no me entra en la cabeza que después de estar refregándote con un tipo, vayas a besar a una mujer. Me da asco".

Finalmente, cerró su participación con una amenaza física directa al señalar que "un tipo se me pone en bolas y lo cag… a trompadas". Sus dichos generaron un repudio generalizado por invisibilizar identidades y reforzar estereotipos discriminatorios.