Denunciaron a Luciana Geuna por grabar ilegalmente en Casa Rosada

La Casa Militar inició acciones legales contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la presunta revelación culposa de secretos políticos y militares. El proceso judicial se originó tras la difusión de imágenes grabadas en la sede de gobierno, lo cual motivó una presentación que quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Javier Milei manifestó su descontento en redes sociales calificando a los involucrados como "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!".

El documento judicial de nueve páginas firmado por el general Sebastián Ibáñez sostiene que la medida procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno. La acusación afirma que bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Según el organismo de custodia, la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable.

La denuncia advierte que las conductas que dan origen a esta denuncia representan una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación (por ej. las disposiciones penales de la ley 25.520). Como consecuencia inmediata, a Salerno se le suspendió su acreditación profesional. Voceros oficiales justificaron la sanción señalando que el reglamento lo marca como falta grave. Causal de expulsión.

El texto detalla que la emisión televisiva exhibe ante los espectadores los sistemas de vigilancia, los equipos de comunicación, los dispositivos de control de acceso, y otros componentes del sistema de seguridad que deben mantenerse bajo estricta reserva. Además, se consignó que los periodistas reconocieron que los registros obtenidos habían sido furtivos, es decir, que se habían hecho sin conocimiento de los funcionarios y sin autorización de los responsables de la seguridad de la Casa Rosada. Para los denunciantes, luego de compartir el video, tuvo lugar un insólito intercambio entre los aquí denunciados, que permite poner de relieve la extrema gravedad de lo sucedido.

Finalmente, las autoridades remarcaron que algunas imágenes, aparentemente inocuas, contribuyen a precisar la ubicación de los despachos, de las salas de reunión y de las áreas de tránsito del Presidente de la Nación. De esta manera, el material audiovisual podría facilitar la elaboración de inteligencia sobre los movimientos habituales del Primer Mandatario. La presentación concluye que la difusión se hizo viral a través de las redes sociales, exponiendo detalles estructurales y logísticos de la Casa de Gobierno, que podrían ser utilizados para vulnerar la seguridad del país en uno de sus principales objetivos estratégicos.