Nicolás Behringer, de ganar La Voz Argentina a buscar alquiler

Nicolás Behringer atraviesa un presente inesperado luego de consagrarse campeón de La Voz Argentina en 2025. El integrante del equipo de Luck Ra obtuvo setenta millones de pesos y un contrato con Universal Music Group, además de un vehículo cero kilómetros. Sin embargo, su realidad cotidiana dista de la opulencia. El músico decidió vender el automóvil obtenido en el certamen para costear una amigdalectomía y una septoplastía necesarias para su carrera. Respecto a su salud, el joven de veintinueve años detalló que "Se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años y se me van a extirpar las amígdalas. Esto me va a tener frenado unos dos meses más".

La intervención quirúrgica se concretó el pasado 3 de febrero y el artista mantuvo informados a sus trescientos mil seguidores de Instagram. Tras salir del quirófano expresó que "Salió todo bien, familia. No se preocupen". En medio de su recuperación física, Behringer enfrenta la urgencia de encontrar un nuevo hogar dado que su contrato de locación está por expirar. El cantante publicó un pedido de auxilio en sus redes sociales manifestando que "Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero".

Nicolás convive con su hermana menor y se hace cargo de ella tras el fallecimiento de su padre. Esta responsabilidad familiar marca su agenda actual, la cual se divide entre presentaciones privadas y la planificación de dos álbumes discográficos que quedaron en pausa. Ante las muestras de afecto constantes de su público, el intérprete agradeció diciendo que "No saben la fuerza que me da leerlos, los amo. Gracias por tanto amor, voy a ser fuerte". Su historia refleja que los desafíos personales continúan vigentes incluso después de alcanzar la fama televisiva.