La foto que confirma el romance de Marcelo Tinelli con una amiga de Pampita

Una foto tomada en el cumpleaños de Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli, volvió a poner bajo la lupa su vínculo con Rossana Almeyda y abrió la versión de que el romance estaría en marcha. La imagen capturada en la casa del conductor muestra a la modelo santafesina sentada a la mesa durante un encuentro familiar donde también se encontraba Luciano El Tirri y personas de su entorno cercano.

En el ciclo LAM, Ángel de Brito dio detalles sobre la situación y aseguró que la relación habría comenzado entre los meses de febrero y abril de este año. Sin embargo, el periodista explicó que no estaría claro el límite entre el fin del noviazgo con Milett Figueroa y el comienzo con la modelo. Esta situación de duda por parte de Marcelo habría generado tensiones y un primer cruce de pareja luego del festejo ocurrido el veintidós de abril de 2026.

Almeyda habría mostrado su malestar por la decisión de no confirmar el romance de manera pública. Al respecto, De Brito manifestó que "No quiere blanquear esta relación y parece que a la novia no le causó mucha gracia".

Rossana Almeyda en el cumpleaños de Lolo Tinelli.