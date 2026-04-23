Un incidente aéreo generó preocupación en Chile cuando un avión de Aerolíneas Argentinas chocó con una aeronave de LATAM en plena pista del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas.

El choque ocurrió cuando un Airbus A321 de Latam, que se preparaba para despegar con destino a San Pablo, impactó con su ala izquierda contra la parte trasera de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que ya se encontraba en la pista.

Tras el impacto, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y todos los pasajeros fueron desembarcados sin inconvenientes. El vuelo de LATAM fue suspendido y se inició la reprogramación de los viajeros afectados.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile confirmaron que no hubo lesionados y que se inició una investigación para determinar las responsabilidades y las causas del incidente. Además, ambas aeronaves fueron sometidas a inspecciones técnicas para evaluar los daños.

El episodio ocurrió en horario nocturno y, según los primeros reportes, no alteró significativamente el resto de las operaciones del aeropuerto, aunque sí generó preocupación por la seguridad en pista.

Ahora, las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves en una zona altamente controlada, en un hecho poco habitual que vuelve a poner el foco en los protocolos de seguridad aeroportuaria.