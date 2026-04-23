El conflicto que dejó a oscuras al Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal este miércoles sumó un capítulo determinante. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) intimó este jueves a la distribuidora Naturgy a la inmediata reconexión del suministro eléctrico en el histórico templo, invocando razones de seguridad y orden público.

La decisión del ente regulador surge luego de que la comunidad jachallera se viera conmocionada por el corte del servicio debido a una deuda millonaria. El EPRE otorgó un plazo de 7 días corridos para que tanto la distribuidora como las partes involucradas regularicen la situación administrativa de fondo, entendiendo que un centro de actividad social y religiosa de tal magnitud no puede permanecer sin energía por trabas burocráticas.

El origen de la deuda

Detrás del corte existe un acuerdo de contraprestación firmado hace casi dos años entre el Arzobispado y la Municipalidad de Jáchal. Bajo este esquema, la Iglesia cedió un salón parroquial para que allí funcione el Concejo Deliberante, y a cambio, la comuna debía hacerse cargo del pago de las facturas de electricidad del Santuario.

Sin embargo, el incumplimiento en los pagos por parte del Ejecutivo municipal derivó en una mora acumulada que activó el retiro del medidor. El presbítero Gustavo Vaca fue tajante al respecto: “De ninguna manera la Municipalidad hace solidaridad o paga gratuitamente la factura de la luz. Es un alquiler directo. Lo que sucede es que el pago de ese alquiler se hace un intercambio por la factura, porque eso fue lo que se acordó y es en lo que está en incumplimiento permanente”.

Impacto en la comunidad

La falta de luz no solo afectó las celebraciones litúrgicas, sino que paralizó por completo las aulas de catequesis, los sanitarios y la casa parroquial. Las autoridades provinciales entendieron que la suspensión del servicio castiga directamente a los ciudadanos ajenos a la disputa contractual.

Con la intervención del EPRE, se espera que en las próximas horas el Santuario recupere la normalidad en sus actividades, mientras se define legalmente quién deberá afrontar el pago de la deuda millonaria que puso en jaque al corazón espiritual de Jáchal.