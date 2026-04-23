Apareció un video de Griselda Siciliani y Luciano Castro: ¿vuelve el amor?

La difusión de un video en Mar de Cobos donde se veía a Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos generó entusiasmo entre sus seguidores al verlos bajar de la misma camioneta en una zona cercana a donde terminaban de construir su casa.

Ante estas versiones que sugerían una segunda vuelta para este amor, la actriz habló con Luis Bremer y fue categórica al decir que "Es totalmente falso. El video que circula es desde el invierno pasado. No lo veo desde que me separé" y reforzó su postura aclarando que "Es totalmente falso lo de la reconciliación. El video que circula es desde el invierno pasado, a él no lo veo desde que me separé" para terminar con las especulaciones de las redes sociales. Según la protagonista, "El video es del invierno pasado" y no representa la realidad de su presente sentimental.

La ruptura definitiva de la pareja se había dado en febrero de este año tras la filtración de audios de conquista que el actor envió a Sarah Borrel, una joven que conoció en España. Luego de ese episodio, el actor sufrió una crisis por la que tuvo que internarse en un centro de salud.

Aunque la actriz se mantuvo atenta a su evolución, no se comunicó con él y actualmente mantienen un contacto cero con pocas probabilidades de que la historia de amor continúe pese a que la vida misma pueda obligarlos a reencontrarse.

Más allá de los temas sentimentales, la artista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras el éxito de Envidiosa en todas sus temporadas. Ahora interpreta a Moria Casán para la biopic de la diva y participa en el rodaje de Felicidades, la nueva película de Álex de la Iglesia basada en la obra teatral homónima donde vuelve a trabajar con Adrián Suar.

Esta producción debutará en Netflix antes de fin de año y contará con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.